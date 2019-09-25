Возлюбленная рэпера Тимати ответила на вопросы подписчиков. 23-летняя Анастасия Решетова рассказала много интересного.

Возлюбленная рэпера Тимати ответила на вопросы подписчиков.23-летняя Анастасия Решетова рассказала много интересного.В личном "Инстаграм" избранница артиста поведала подписчикам, что в доме для малыша уже все приготовлено. Для младенца оборудовали отдельнуюкомнату и купили кое-какие вещи на первое время.По словам Анастасии Решетовой, Тимати будет присутствовать природах. "Конечно. Это таинство – процесс, который пара должна проживатьвместе", – подчеркнула фотомодель.К слову, внимательные поклонники не могли не заметить, что отецбудущего малыша улетел на отдых со старшей дочерью и мамой, в то время какРешетова осталась в Москве. Интернет-обыватели поинтересовались, почему рэпертак поступил, ведь его избранница может родить в любой момент."Мне врач сказал, что в ближайшие дни я не рожу и всеслучится в срок. А он улетел совсем ненадолго в связи с работой и заодно смамой и дочей отдохнуть", - оправдывала .Отметим, что модель иартист пока не разглашают пол и имя малыша. Однако в Сети муссируется слух, чтопара ожидает мальчика. Добавим, что у есть старшая дочь Алиса.Наследницу звезде подарила модель Алена Шишкова.