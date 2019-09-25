Возлюбленная рэпера Тимати ответила на вопросы подписчиков.
23-летняя Анастасия Решетова рассказала много интересного.
Возлюбленная рэпера Тимати ответила на вопросы подписчиков.
23-летняя Анастасия Решетова рассказала много интересного.
В личном "Инстаграм" избранница артиста поведала подписчикам, что в доме для малыша уже все приготовлено. Для младенца оборудовали отдельную
комнату и купили кое-какие вещи на первое время.
По словам Анастасии Решетовой, Тимати будет присутствовать при
родах. "Конечно. Это таинство – процесс, который пара должна проживать
вместе", – подчеркнула фотомодель.
К слову, внимательные поклонники не могли не заметить, что отец
будущего малыша улетел на отдых со старшей дочерью и мамой, в то время как
Решетова осталась в Москве. Интернет-обыватели поинтересовались, почему рэпер
так поступил, ведь его избранница может родить в любой момент.
"Мне врач сказал, что в ближайшие дни я не рожу и все
случится в срок. А он улетел совсем ненадолго в связи с работой и заодно с
мамой и дочей отдохнуть", - оправдывала .
Отметим, что модель и
артист пока не разглашают пол и имя малыша. Однако в Сети муссируется слух, что
пара ожидает мальчика. Добавим, что у есть старшая дочь Алиса.
Наследницу звезде подарила модель Алена Шишкова.