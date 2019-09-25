Происходящее в жизни ведущей и певицы Ольги Бузовой вызывает опасения. По крайней мере, так считает эксперт.

Происходящее в жизни ведущей и певицы Ольги Бузовой вызывает опасения. По крайней мере, так считает эксперт."Подозрения на рак мозга начинаются с проваловв памяти, усталости и головных болей. Но нужно учитывать, как человек живет икакой у него ритм. Уровень перенапряжения, насыщенность эмоциями, бесконечныесмены часовых поясов, недосыпы, потеря энергии могут привести к страшномузаболеванию. Посмотрите, ведь и Фриске, и Заворотнюк, и Хворостовский жили попринципу "объять необъятное"… Такое поведение приводит к сокращению жизненнойдороги и человек умирает раньше времени",-говорит .Она переживает, что Бузова включилапрограмму самоуничтожения. "Она постоянно находится на пике событий, что-тобесконечно реализовывает, живет в бешенном ритме. Есть вероятность, что она несможет реализовать свои планы, если только звезда не освободит личноепространство и не начнет более бережно относиться к себе и к своему здоровью. Ольгадолжна распределить свое время и понять, ради того, чтобы быть первой, не стоитгубить себя", – считает гадалка.Однако, по ее словам, проблемы нетолько из-за карьеры. "Ольга буквально отчаялась найти свою вторую половинку.Она до сих переживает развод и пытается доказать всем, и особенно бывшему мужу,что он многое потерял. В душе она все еще надеется, что Тарасов бросит жену. Бузовазаглушает боль работой, и старается тем самым вычеркнуть из головы любые мыслина счет личного. И если она не хочет довести себя да болезни, которая уже ходитза ней по пятам, Ольга должна устроить себе передышку. Но главное, Бузовой нужноопределится кто она. То она поет, то пляшет, то занимается криптовалютой... Времяидет, и скоро все ее выходы в свет уже не будут такими яркими. Если онапродолжит хвататься за все подряд, то, рано или поздно, в бизнесе можетостаться у разбитого корыта", – предупредила Абравитова.