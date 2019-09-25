Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден досрочно прервать свой визит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Причиной стало унизительное поражение, которое политик потерпел у себя на Родине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден досрочно прервать свой визит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Причиной стало унизительное поражение, которое политик потерпел у себя на Родине.Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановке работы парламента страны, которое принял Борис Джонсон. После этого глава британского правительства позвонил королеве Елизавете II.Неизвестно, о чем именно и в каких тонах разговаривали Борис Джонсон и Елизавета II, однако после этого звонка британский премьер экстренно вылетел домой, передает телеканал "". Примечательно, что решение, ставшее для политика очередным унизительным поражением, было принято судом единогласно.Материал дополняется.