По закону, госслужащие должны отчитываться о доходах каждый год

По закону, госслужащие должны отчитываться о доходах каждый годВ Гусь-Хрустальном районе прошло заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов. Участвовавшие в нем сотрудники управления по вопросам противодействия коррупции обладминистрации и работник прокуратуры обсудили ситуацию с недостоверными декларациями о доходах. Прокуроры выяснили, что, подавая декларацию за прошлый год, несколько чиновников решили скрыть дополнительные доходы, наличие в собственности помещений, долей квартир и земельных участков, водного транспорта и даже доход от продажи машины.Всего провинились семь муниципальных служащих. Наказали их дисциплинарными взысканиями. Никого не уволили.