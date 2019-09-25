Популярная телеведущая вновь оказалась в центре скандала. Поводом для обсуждения стал снимок, опубликованный в личном микроблоге Ксении Собчак.

Популярная телеведущая вновь оказалась в центре скандала. Поводом для обсуждения стал снимок, опубликованный в личном микроблоге Ксении Собчак.Накануне журналистка разместила в официальном аккаунте в "Инстаграм" фотографию, сделанную во время венчания. В кадре Ксения Собчак и Константин Богомолов запечатлены в праздничных нарядах в храме. Рядом с влюбленными стоят свидетели и держат над ними богато украшенные венцы."Лучший кадр из Храма. Я в скромном, но роскошном венчальном платье, которое мы делали специально для этого события. Я и не знала, что есть специальные, венчальные наряды", – подписала интимный снимок телеведущая.Большинство пользователей обрушились с критикой на снимок. Они усомнились в искренности веры телеведущей и режиссера. По их мнению, пара не была готова к такой церемонии. "Днем венчание, а вечером – эротические танцы в вашем исполнении. Что вами движет? Неужели страсть к пиару и эпатажу так велика?", "А зачем венчаться, когда не знаете, для чего?", "Цирк уехал, клоуны остались", – выразили мнение комментаторы.Другие подписчики встали на защиту и Константина Богомолова. Они пожелали супругам счастья. "Люди такие злые. Будьте счастливы, Ксения", "Красивое фото", "Ксения как всегда шикарна", "Счастья, любви и добра", "Очень красивый кадр! Ксения, платье шикарное!", – поддержали журналистку поклонники.