Вся страна молится о здоровье Анастасии Заворотнюк. Но оптимистичные новости то и дело сменяются тревожными. Родные решили, что появление в палаты ее дочери Милы придаст больной актрисе сил и стимула жить.

Вся страна молится о здоровье Анастасии Заворотнюк. Но оптимистичные новости то и дело сменяются тревожными. Родные решили, что появление в палаты ее дочери Милы придаст больной актрисе сил и стимула жить.Сотрудники больницы, где находится Заворотнюк, уверяют, что в палату к Насте привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку. Правда, что происходило у больничной койки, никто не знает – в палату вход посторонним заказан.В октябре Миле Чернышевой исполнится годик. У Анастасии были грандиозные планы по празднованию первого дня рождения долгожданной доченьки. Но суждено ли им теперь исполниться, учитывая нынешнее состояние "прекрасной няни", бог ведает.Напомним, что дочь Мила родилась у Заворотнюк в результате ЭКО – ей уже 48 лет и забеременеть естественным путем не удавалось. Но врачи связывает экстракорпоральное оплодотворение с риском развития онкологического заболевания. Ученые провели исследование, которое показало, что у женщин, которые имели опыт ЭКО, на 37% выше вероятность развития рака – повышенные риски создает агрессивная гормональная терапия, которой подвергается женщина, решившаяся на эту опасную процедуру.В 2015 году при схожих обстоятельствах умерла Жанна Фриске. У нее была диагностирована глиобластома – неоперабельная опухоль головного мозга. Был объявлен сбор средства, привлечены лучшие иностранные специалисты, но спасти певицу не удалось...