Сам Мельников считает себя полностью невиновным

Сам Мельников считает себя полностью невиновнымУголовное дело бывшего директора «Автоприбора» Алексея Мельникова сняли с рассмотрения в апелляционной инстанции. В материалах не нашли протокол одного из судебных заседаний. Владимирский областной суд направил дело во Фрунзенский районный суд для проведения служебной проверки.Напомним, ранее Алексея Мельникова признали виновным в 2-х эпизодах растраты и мошенничестве. Его приговорили к 4,5 годам тюрьмы и штрафу в 700 тысяч рублей. По двум статьям — о преднамеренном банкротстве завода и злоупотреблении полномочиями бывшего директора предприятия оправдали. Сам Мельников считает себя полностью невиновным.