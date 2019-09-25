Наталья Ветлицкая возвращается в Россию. Что заставило знаменитую певицу приехать на родину?

Наталья Ветлицкая возвращается в Россию. Что заставило знаменитую певицу приехать на родину?Звезда отечественной сцены покинула пределы России более десяти лет назад. Из-за рубежа Наталья не раз позволяла себе нелестные отзывы о стране, чем вызывала бурное негодование пользователей. СМИ частенько отпускали в адрес певицы столь же неблаговидные комментарии в своих материалах.После слухов о том, что Ветлицкой приходилось буквально выживать в солнечной Испании, появилась информация, что женщина возвращается. Как уточняет телеграм-канал "Русский шаффл", причиной стал "денежный тур", в котором исполнительница примет участие."Теперь Наталья Ветлицкая услышала наши воздыхания. Она, так уж и быть, возвращается домой, где ее ждет денежный тур", – с ехидством отметили авторы заметки. Они уточнили, что по их личному мнению, звезда отечественной сцены делает одолжение своем приездом в Россию.Источник добавил, что, скорее всего, женщине придется выкупать права у Андрея Зуева на свой хит "Посмотри в глаза". Авторы "Русского шаффла" почему-то уверены, что исполнительница приедет выступать на родину "не с новыми песнями".Отметим, что несмотря на тот факт, что Ветлицкая была популярна у наших соотечественников с середины 80-х, ее до сих пор помнят и любят. Так некоторое время назад певица знаменитый хит Ирины "Посмотри в глаза".