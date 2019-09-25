Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в среду, 25 сентября, выступил в рамках правительственного часа в Госдуме. Глава ведомства рассказал парламентариям о реализации программы развития сельского хозяйства и ходе осенних полевых работ.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в среду, 25 сентября, выступил в рамках правительственного часа в Госдуме. Глава ведомства рассказал парламентариям о реализации программы развития сельского хозяйства и ходе осенних полевых работ.Уборочная кампания проходит штатно, аграрии уже собралиболее 100 миллионов тонн зерна, рассказал Патрушев. Он отметил высокое качествопшеницы, подчеркнув, что собранные объемы не только обеспечат внутренниепотребности страны, но и позволят направить часть урожая на экспорт.Хорошая показатели и по масличным культурам, овощам икартофелю. Темпы их сбора выше, чем в прошлом году, отметил Патрушев. Чтокасается озимых, то из запланированных 17,5 миллионов гектаров засеяно уже более11, рассказал министр, добавив, что ведомство тщательно контролируетобеспеченность семенами аграриев.Нет проблем и с горюче-смазочными материалами, все бюджетныесредства в полном объеме доведены до регионов, подчеркнул глава Минсельхоза. Поего словам, в последние годы отрасль заняла ведущие позиции в отечественнойэкономике.Патрушев привел в пример ситуацию в животноводстве. Втекущем году производство мяса скоты и птицы должно превысить 15 миллионов тонн,а молока – 31 миллион тонн, уточнил руководитель ведомства. Вместе с темминистр указал на необходимость усилить ветеринарный надзор и поблагодарил парламентариев за принятый в первом чтении законопроект о его централизации.После Дмитрия Патрушева слово взял аудитор счетной палатыАлексей Кульбарис. Он обратил внимание на проблему роста цен на товары,входящие в продуктовую корзину. Также он указал на недостаточные темпыраспределения грантовых средств Минсельхозом. Это может привести к срывупроизводства семян, пояснил Кульбарис.В ходе правительственного часа депутаты задали министруинтересующие их вопросы. Так, член фракции "Единая Россия" ДаниилБессарабов поднял тему модернизации образовательного процесса в вузахМинсельхоза.Патрушев признал, что положение в этой сфере оставляетжелать лучшего, вместе с тем, добавил министр, последний год на сельскохозяйственноеобразование выделялись большие деньги, которые, помимо прочего, шли напогашение долгов вузов. В эпоху цифровизации селу нужны специалисты, способныеработать в рамках новых проектов Минсельхоза, отметил чиновник. Один из них -"Цифровое сельское хозяйство", которое министерство запускает вместес другими ведомствами.В свою очередь, член КПРФ Олег Лебедев попросил рассказать,какие меры предпринимает Минсельхоз для оказания помощи предприятием,пострадавшим от природной стихии в этом году. Патрушев отметил, что катаклизмыповредили более миллиона гектаров пашни. В некоторых регионах средства наподдержку сельхозпроизводителей доведены почти в 100% объеме, подчеркнул министр.Подняли депутаты и проблему крупных торговых сетей,которые теснят производителей в регионах. Так, Алексей Диденко из ЛДПРпоинтересовался, что делает Минсельхоз для ограничения импорта продовольствия иподдержки отечественных фермеров.По словам Патрушева, Россия сократили импорт сыра и свинины.Для привлечения внимания к отечественным производителям Минсельхоз проводитфестивали, продвигает региональные бренды. Одно из таких мероприятий вскорепройдет в Москве на Красной площади, подчеркнул глава ведомства.Напомним, на прошлом правительственном часе . Он рассказал о реализациинацпроекта "Наука" и совершенствовании законодательного обеспечениянаучной деятельности.