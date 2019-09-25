Единая Россия сделала первый шаг к запрету точек продажи алкоголя на первых этажах жилых домов – так называемых наливаек. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Инициативу поддержали уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и представители делового сообщества, а также Минздрав и Роспотребнадзор, сообщил депутат нижней палаты Александр Хинштейн.

"Единая Россия" сделала первый шаг к запрету точек продажи алкоголя на первых этажах жилых домов – так называемых наливаек. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Инициативу поддержали уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и представители делового сообщества, а также Минздрав и Роспотребнадзор, сообщил депутат нижней палаты Александр Хинштейн.Доработкой законопроекта ко второму, основному чтениюзаймется рабочая группа фракции "Единая Россия" в Госдуме, сообщилпарламентарий. Работа будет вестись совместно с общественными организациями изаинтересованными ведомствами. При этом добросовестные предпринимателипострадать не должны, подчеркнул Хинштейн.Предложения о совершенствовании законопроекта депутатысоберут в рамках региональной недели Госдумы. Парламентариев, помимо прочего,интересует, какой должны быть минимальная площадь зала, какие ограничениядолжны регулировать федеральные органы, а какие можно отдать региональнымвластям. "Наконец, требуется уточнить и что такое прилегающая территория",– рассказал депутат.Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, в своюочередь, отметила, что к ней поступают жалобы от родителей на подобныезаведения. "Принятие закона о запрете так называемых "наливаек" для многихродителей станет настоящим решением проблемы", – сказала она.Законопроект поддержал и сопредседатель общественнойорганизации "Деловая Россия" Андрей Назаров. "Законопроект коснетсялишь тех, кто не может или не хочет создать цивилизованные условия дляпосетителей и окружающих", – сказал он. А руководитель проекта"Трезвая Россия" Султан Хамзаев отметил, что ограничения на продажуалкоголя в жилых домах поддерживают 95% граждан.В свою очередь, глава Координационного совета "МолодойГвардии Единой России" Денис Давыдов рассказал о начале всероссийскогосбора подписей в поддержку инициативы. По его словам, проходят рейды повыявлению круглосуточных точек продажи алкоголя, список подобных заведенийформируется ежедневно.Напомним, ранее единороссы и молодогвардейцы вместе с"Трезвой Россией" начали всероссийский сбор подписей в поддержкуограничения работы "наливаек". Черные списки подобного рода точекбудут переданы в правоохранительные органы.