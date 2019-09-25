Единая Россия сделала первый шаг к запрету точек продажи алкоголя на первых этажах жилых домов – так называемых наливаек. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Инициативу поддержали уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и представители делового сообщества, а также Минздрав и Роспотребнадзор, сообщил депутат нижней палаты Александр Хинштейн.
"Единая Россия" сделала первый шаг к запрету точек продажи алкоголя на первых этажах жилых домов – так называемых наливаек. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Инициативу поддержали уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и представители делового сообщества, а также Минздрав и Роспотребнадзор, сообщил депутат нижней палаты Александр Хинштейн.
Доработкой законопроекта ко второму, основному чтению
займется рабочая группа фракции "Единая Россия" в Госдуме, сообщил
парламентарий. Работа будет вестись совместно с общественными организациями и
заинтересованными ведомствами. При этом добросовестные предприниматели
пострадать не должны, подчеркнул Хинштейн.
Предложения о совершенствовании законопроекта депутаты
соберут в рамках региональной недели Госдумы. Парламентариев, помимо прочего,
интересует, какой должны быть минимальная площадь зала, какие ограничения
должны регулировать федеральные органы, а какие можно отдать региональным
властям. "Наконец, требуется уточнить и что такое прилегающая территория",
– рассказал депутат.
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, в свою
очередь, отметила, что к ней поступают жалобы от родителей на подобные
заведения. "Принятие закона о запрете так называемых "наливаек" для многих
родителей станет настоящим решением проблемы", – сказала она.
Законопроект поддержал и сопредседатель общественной
организации "Деловая Россия" Андрей Назаров. "Законопроект коснется
лишь тех, кто не может или не хочет создать цивилизованные условия для
посетителей и окружающих", – сказал он. А руководитель проекта
"Трезвая Россия" Султан Хамзаев отметил, что ограничения на продажу
алкоголя в жилых домах поддерживают 95% граждан.
В свою очередь, глава Координационного совета "Молодой
Гвардии Единой России" Денис Давыдов рассказал о начале всероссийского
сбора подписей в поддержку инициативы. По его словам, проходят рейды по
выявлению круглосуточных точек продажи алкоголя, список подобных заведений
формируется ежедневно.
Напомним, ранее единороссы и молодогвардейцы вместе с
"Трезвой Россией" начали всероссийский сбор подписей в поддержку
ограничения работы "наливаек". Черные списки подобного рода точек
будут переданы в правоохранительные органы.