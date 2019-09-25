После встречи Единой России с министром финансов Антоном Силуановым будет создала рабочая группа по изменению бюджетного законодательства, рассказал зампред Госдумы, руководитель фракции ЕР Сергей Неверов. Работа будет вестись по четырем направлениям: уменьшение сроков доведения средств до регионов, сокращение межбюджетного разрыва, обеспечение инвестиционных проектов регионов и развитие сельских территорий.

После встречи "Единой России" с министром финансов Антоном Силуановым будет создала рабочая группа по изменению бюджетного законодательства, рассказал зампред Госдумы, руководитель фракции "ЕР" Сергей Неверов. Работа будет вестись по четырем направлениям: уменьшение сроков доведения средств до регионов, сокращение межбюджетного разрыва, обеспечение инвестиционных проектов регионов и развитие сельских территорий.Рабочая группа по изменению бюджетного законодательства начнет функционировать уже на следующей неделе, подчеркнул Сергей Неверов. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы принятие бюджета было законодательно обеспечено решением приоритетных задач.Руководитель фракции "Единая Россия" уточнил, что одним из направлений работы станет сокращение реальных сроков доведения средств из федерального бюджета в регионы и муниципалитеты. Деньги должны добраться до пункта назначения уже в первом квартале 2020 года.Второй момент касается заметной разницы в бюджетной обеспеченности регионов. Также парламентариям предстоит поработать над ориентированием федерального бюджета на поддержку инвестиционных проектов. "По сути, это вопрос государственно-частного партнерства: строительство аэропортов, мостовых переходов, других крупных объектов, современных предприятий", – объяснил Сергей Неверов.Он добавил, что для инвесторов важны также другие вещи. Речь идет о дорогах, железнодорожных и подъездных путях, освещении, проведении газа и других инфраструктурных проектах.Четвертой темой, которой займутся члены рабочей группы, является вопрос реализации и финансового обеспечения программы комплексного развития сельских территорий. В "Единой России" намерены добиться увеличения финансирования. Сейчас Минфин заложил только 45% от паспортного значения программы. Также партийцы собираются снизить уровень софинансирования мероприятий программы для регионов до 5%."В рамках рабочей группы, которая создана во фракции, на этой региональной неделе с министерством финансов, с профильными министерствами, на которые "завязаны" средства, мы это проговорим", – подчеркнул Сергей Неверов.Одним из итогов обсуждения изменений бюджетного законодательства внутри рабочей группы станет проект постановления Госдумы, в котором будут отмечены все необходимые коррективы. Их будет необходимо принять вместе с проектом бюджета.