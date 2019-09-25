25.09.2019

2019-09-25 12:05:30

Есть жертвы: в Подмосковье произошел жуткий пожар

В селе Новое в Раменском районе произошел пожар: загорелась квартира в жилом доме. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате пожара погибли два человека.



По предварительным данным, мужчина и женщина закрылись в квартире, после чего подожгли вещи на балконе. Своего ребенка они спустили вниз по веревке, а сами выпрыгнули из окна.



Мужчина погиб на месте от полученных травм. Женщину экстренно доставили в больницу, где она позднее скончалась. Ребенок не пострадал, сообщает .