Жители Судогды, Кольчугино и Гороховца поставили на фиктивный миграционный учет более 20 иностранцев.

Сотрудники полиции региона продолжают документировать факты фиктивной постановки на учет иностранцев жителями разных районов Владимирской области. В сентябре текущего года уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) возбуждены в Кольчугинском и Судогодском районах.В Кольчугино участковый уполномоченный полиции в ходе оперативно-профилактических мероприятий установил, что 65-летний местный житель в период с октября 2018 по август 2019 года направил в отдел по вопросам миграции десять уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья, указав место их проживания в своей квартире. Реального намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемого не было.Аналогичные факты выявили участковые уполномоченные во взаимодействии с сотрудниками ОВМ в Судогодском районе, где 54-летняя местная жительница направила шесть уведомлений о прибытии иностранцев, указав, что проживать они будут в её квартире. В ходе проверки было установлено, что в указанном помещении долгое время никто не проживает.По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ перед судом предстанут 26-летняя жительница Гороховца, поставившая на фиктивный миграционный учет одного иностранца, и 40-летняя гороховчанка, осуществившая фиктивную регистрацию пяти иностранных граждан, нарушив тем самым нормы ст. 322.2 УК РФ.