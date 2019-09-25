Исполнительница разместила в Инстаграм фото с отдыха с мужем – продюсером Потапом. Настя Каменских предстала перед камерой в купальнике на фоне завораживающего морского пейзажа.

Исполнительница разместила в Инстаграмфото с отдыха с мужем – продюсером Потапом. Настя Каменских предстала перед камерой вкупальнике на фоне завораживающего морского пейзажа.Автор хита "Попа как у Ким" до недавнеговремени могла похвастаться почти такими же формами, как у героини своей песни -Кардашьян. Поклонники были в экстазе от фигуры певицы, которую онадемонстрировала во время выступлений или откровенных фотосессий.Однаконедавно Настя Каменских заметно похудела. Из-за напряженного гастрольногографика и проблем со здоровьем артистка изменила режим питания и тренировок. Витоге аппетитные формы звезды стали "таять" на глазах.Настя Каменскихпоказала, как выглядит сейчас. Накануне она сбежала с Потапом в романтическоепутешествие к морю. Знаменитость сообщила подписчикам в соцсети о четырехдневномперерыве в работе ради поездки в теплые края.Материал дополняется