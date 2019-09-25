Исполнительница разместила в Инстаграм
фото с отдыха с мужем – продюсером Потапом. Настя Каменских предстала перед камерой в
купальнике на фоне завораживающего морского пейзажа.
Исполнительница разместила в Инстаграм
фото с отдыха с мужем – продюсером Потапом. Настя Каменских предстала перед камерой в
купальнике на фоне завораживающего морского пейзажа.
Автор хита "Попа как у Ким" до недавнего
времени могла похвастаться почти такими же формами, как у героини своей песни -
Кардашьян. Поклонники были в экстазе от фигуры певицы, которую она
демонстрировала во время выступлений или откровенных фотосессий.
Однако
недавно Настя Каменских заметно похудела. Из-за напряженного гастрольного
графика и проблем со здоровьем артистка изменила режим питания и тренировок. В
итоге аппетитные формы звезды стали "таять" на глазах.
Настя Каменских
показала, как выглядит сейчас. Накануне она сбежала с Потапом в романтическое
путешествие к морю. Знаменитость сообщила подписчикам в соцсети о четырехдневном
перерыве в работе ради поездки в теплые края.
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