С момента избрания Владимира Зеленского президентом Незалежной на него регулярно обрушивается критика, причем не только от простых граждан, но и от политиков. Эксперт высказал свое мнение о поведении главы Украины.

С момента избрания Владимира Зеленского президентом "Незалежной" на него регулярно обрушивается критика, причем не только от простых граждан, но и от политиков. Эксперт высказал свое мнение о поведении главы Украины.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян рассказал, что у Зеленского были довольно неплохие шансы стать "серьезным вменяемым политиком". Тем не менее, Владимир почему-то решил пойти по стопам Порошенко и перенять его привычки на политической арене."Оказался глуп, как пробка. Поехал в ООН показывать пулю, которой якобы убили украинского оперного певца", – рассказал Манукян журналистам.Он добавил, что ошибка Зеленского была не в том, что он приехал показать зарубежным коллегам кусочек свинца. По мнению эксперта, глава Украинского государства забыл упомянуть, что почившая знаменитость была не простым мирным жителем. Вместе с националистическим батальоном неназванная звезда прибыла на Донбасс с оружием в руках."На трибуне ООН, увы, выступал не Зеленский, а Порошенко 2.0. Все те же слова про российскую агрессию и угрозу", – отметил Вадим. Он подчеркнул, что подобные темы не раз поднимал на своих выступлениях бывший президент Украины. Напомним, что Петр пришел к власти сразу после печально-известного Евромайдана, но проиграл на выборах своему нынешнему коллеге.Манукян посетовал на тот факт, что Зеленский ничем не научился на ошибках своего предшественника. Он выразил предположение, что карьера нынешнего главы "Незалежной" закончится весьма печально."Ничего Владимир Александрович не понял. Окончит свой президентский путь также бесславно, как и Петр Алексеевич", – подытожил Вадим.