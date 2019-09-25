Президент Украины Владимир Зеленский упрямится и не желает отдавать Дональду Трампу компромат на вице-президента США Джо Байдена. Если лидер Незалежной будет упорствовать дальше, то Вашингтон откажется от поддержки Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский упрямится и не желает отдавать Дональду Трампу компромат на вице-президента США Джо Байдена. Если лидер Незалежной будет упорствовать дальше, то Вашингтон откажется от поддержки Киева.Скандал вокруг Байдена разгорелся после сообщения американской прессы о деталях июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского. Якобы глава белого дома потребовал от украинского лидера компромат на бывшего вице-президента США, который собирается идти на выборы от Демократической партии в 2020 году.От того, отдаст Зеленский и его окружение компромат на Байдена Трампу или нет будут зависеть отношения Вашингтона и Киева как минимум на ближайший год, уверены эксперты. Если президент Украины будет упорствовать, глава Белого дома охладеет к Киеву и откажется его поддерживать.Тогда судьбу Украины будут решать Россия и Европа, отметил политолог Владимир Жарихин. Они будут настаивать на выполнении минских соглашений, сказал эксперт в беседе с РИА Новости."Если сейчас США в определенной степени "регулируют" поведение Украины в отношении минских соглашений, то в дальнейшем они могут предоставить эту возможность европейским странам", – заявил политолог.пытается уклониться от выбора между Трампом и Байденом, но не получается, отметил Жарихин. Эксперт напомнил, что Украина зависит от США в вопросах предоставления военной помощи, напомнил эксперт. Раз так, то определяться Киеву все равно придется.