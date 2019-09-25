Композитора Игоря Крутого по праву можно назвать примерным семьянином. Он обожает своих детей и внуков и проводит с ними каждую свободную минуту.

Композитора Игоря Крутого по праву можно назвать примерным семьянином. Он обожает своих детей и внуков и проводит с ними каждую свободную минуту.Накануне музыкант опубликовал новое видео с малышкой Деми-Роуз. На записи 4-летняя девочка запечатлена в костюме ангела. На ней белоснежное платье с желтым бантом, а на спине красуются два крыла.Когда Игорь Яковлевич сидел на кухне, она неожиданно выпорхнула из-за угла. Радостная внучка подбежала к деду и вручила ему статуэтку, издали напоминающую "Оскар", и белый сверток.После этого счастливый Крутой закружил Деми в танце, во время которого подхватил малышку на руки. Девочка с любовью обняла композитора, крепко обхватив его за шею."Мой маленький Ангел-хранитель Деми всегда будет рядом со мной!", – нежно подписал видео пианист.Поклонники не стали скрывать своего восторга. Они признались, что ролик растрогал их до слез. "Как она вас обняла нежно", "Как трогательно", "Самый сладкий ангел-хранитель", – писали восхищенные фанаты."Пусть счастье всегда будет с вами", – искренне пожелала подписчица.Напомним, это не единственная внучка Крутого. Деми родила падчерица композитора – Виктория. Еще двоих – Кристину и Риту – Игорю Яковлевичу подарил его старший сын Николай. Также у пианиста есть дочь Александра. Но она пока слишком юна, чтобы заводить детей. Девушке всего 16 лет.