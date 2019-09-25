Бывший депутат Верховной рады Олег Царев раскрыл любопытные подробности о состоянии президента Владимира Зеленского. Лидер Незалежной испытывает необъяснимый страх перед радикалами, уверен экс-парламентарий.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев раскрыл любопытные подробности о состоянии президента Владимира Зеленского. Лидер Незалежной испытывает необъяснимый страх перед радикалами, уверен экс-парламентарий.Отношения с националистами у Зеленского не заладились сразу.Они опасались, что новый президент договорится с Россией и уступит Кремлю вДонбассе. Возмущение националистов вызвала отмена парада в честь Днянезависимости Украины.Зеленский, хоть и контролирует правительство и парламент,испытывает перед националистами необъяснимый страх, заявил Олег Царев. Политиксравнил лидера Незалежной с экс-президентом Виктором Януковичем, который боялсясоперничества с Юлией Тимошенко.По словам Царева, радикалы разделились на два лагеря. Однисогласились поддержать Зеленского и стоящего за его спиной Коломойского, другиеработают с Петром Порошенко. "И каждый держит свою армию", – цитируетбывшего парламентария портал "Украина.ру".Царев делает вывод: команда боится Порошенко.Бывший президент занялся формированием сети радикалов по всей стране и готов влюбой момент вывести их на улицы, пояснил экс-парламентарий.Последнее время эксперты стали замечать странности вповедении Зеленского. Грамотный и находчивый человек, который свободно общаетсяс аудиторией, внезапно начал говорить по бумажке, недоумевает главред немецкогожурнала "World Economy" Александр Сосновский.Первые сто дней на посту президента разочаровалимногих. Вместо реальных дел глава государства занимается самопиаром,недоумевают эксперты. Они напомнили, что политик обещал прекратить войну вДонбассе, но подвижек пока нет. Кроме того, грядет очередное повышение тарифовна коммунальные услуги.