Бывший депутат Верховной рады Олег Царев раскрыл любопытные подробности о состоянии президента Владимира Зеленского. Лидер Незалежной испытывает необъяснимый страх перед радикалами, уверен экс-парламентарий.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев раскрыл любопытные подробности о состоянии президента Владимира Зеленского. Лидер Незалежной испытывает необъяснимый страх перед радикалами, уверен экс-парламентарий.
Отношения с националистами у Зеленского не заладились сразу.
Они опасались, что новый президент договорится с Россией и уступит Кремлю в
Донбассе. Возмущение националистов вызвала отмена парада в честь Дня
независимости Украины.
Зеленский, хоть и контролирует правительство и парламент,
испытывает перед националистами необъяснимый страх, заявил Олег Царев. Политик
сравнил лидера Незалежной с экс-президентом Виктором Януковичем, который боялся
соперничества с Юлией Тимошенко.
По словам Царева, радикалы разделились на два лагеря. Одни
согласились поддержать Зеленского и стоящего за его спиной Коломойского, другие
работают с Петром Порошенко. "И каждый держит свою армию", – цитирует
бывшего парламентария портал "Украина.ру".
Царев делает вывод: команда боится Порошенко.
Бывший президент занялся формированием сети радикалов по всей стране и готов в
любой момент вывести их на улицы, пояснил экс-парламентарий.
Последнее время эксперты стали замечать странности в
поведении Зеленского. Грамотный и находчивый человек, который свободно общается
с аудиторией, внезапно начал говорить по бумажке, недоумевает главред немецкого
журнала "World Economy" Александр Сосновский.
Первые сто дней на посту президента разочаровали
многих. Вместо реальных дел глава государства занимается самопиаром,
недоумевают эксперты. Они напомнили, что политик обещал прекратить войну в
Донбассе, но подвижек пока нет. Кроме того, грядет очередное повышение тарифов
на коммунальные услуги.