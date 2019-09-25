Гример Лариса Лосева откровенно рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк, у которой врачи обнаружили последнюю стадию рака. Оказывается, первые симптомы онкологического заболевания проявились еще десять лет назад, но тогда все списали на усталость и диеты.

Гример Лариса Лосева откровенно рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк, у которой врачи обнаружили последнюю стадию рака. Оказывается, первые симптомы онкологического заболевания проявились еще десять лет назад, но тогда все списали на усталость и диеты.До того, как у Заворотнюк нашли рак, она очень много работала, не обращая внимание на перемены в самочувствии. Зачастую именно из-за перенапряжения актриса чувствовала себя неважно, заявила Лосева."У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания", – рассказала она. Были у Заворотнюк и другие проблемы: например, она страдала из-за очень чувствительно кожи. Сначала артистка требовала наносить грим только новыми кисточками, а потом и вовсе начала возить с собой собственного визажиста."Могла гримироваться по 40 минут, заставляя коллег ждать. Шутила, мол, я не такая красивая, поэтому меня надо делать красивой", – добавила Лосева. Однако и это не помогало: у Заворотнюк постоянно возникали аллергические реакции, появлялись различные воспаления. передает . Откровенно плохо выглядела шея артистки: гример отметила, что она была похожа на печеное яблоко."Такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса", – заключила Лосева.Напомним, что состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось в сентября 2019 года. Тогда в СМИ появились сообщения, что она попала в реанимацию одной из московских клиник. Позже источники рассказали, что артистки провели две операции, но вылечить ее пока не удается. Родные звезды "Моей прекрасной няни" в подробностях не рассказывают о ее состоянии.Известно, что диагностировали гораздо раньше: она какое-то время проходила лечение за границей. Когда западные врачи помочь не смогли, актриса вернулась за помощью на родину.