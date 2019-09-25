Телеведущая Лера Кудрявцева активно ведет свои социальные сети. Знаменитость показала умилительные фото и видео с участием своей дочери Марии.

Телеведущая Лера Кудрявцева активно ведет свои социальные сети. Знаменитость показала умилительные фото и видео с участием своей дочери Марии.Звезда отечественного эфира опубликовала на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм" серию материалов. Сперва она вместе с малюткой позирует на фоне осеннего пейзажа. Кудрявцева держит дочку на руках и улыбается так, что удручающую погоду на фоне не сразу замечаешь. Звезда будто бы освещает пасмурный день позитивом.Сразу же за снимком следуют два видео. На одном из них Машенька играет в игру-развивайку, где пытается накормить зайца пластиковой морковкой, но в итоге вырывает его из подставки, а на втором девочка с успехом пародирует рычание двигателя автомобиля.Сопровождать серию позитивных материалов сложной подписью Лера не стала. Вместо этого она оставила смайлик с кружащимися вокруг него сердечками. Впрочем, вероятно, телеведущая хотела сакцентировать внимание на самом главном, что у нее прекрасно получилось.Буквально за пару часов публикация набрала более 76 с половиной тысяч лайков. Кроме того, поклонники буквально завалили телеведущую и ее малютку-доченьку восторженными комментариями. Практически все фолловеры Кудрявцевой отметили, что девочка выглядит просто потрясающе."Какая вкусняшка ", "Ой, как здорово букву Рррр говорит!", "Лера у вас замечательная долька арбузика.🤣", "Какие глазюки сладенькие щечки мягенькие.Вот они, сладенькие зайки!", – эти и другие благожелательные отзывы оставили поклонники Леры под снимком и роликами.