Без отопления в конце сентября около двухсот многоквартирных домов города оружейников.

Когда потеплеет в квартирах? Тем более, что с каждым днём температура на улице всё ниже.Без отопления в конце сентября - около двухсот многоквартирных домов города оружейников.Людмила Тарасова, жительница г. Коврова: "Дома холодно, не топят. Но мы понимаем, что не сделано еще у нас отопление. Потерпим."Согласно постановлению главы города Коврова отопление в домах должны были запустить в начале этой недели. В понедельник тепло пришло только в 21 дом, к вечеру вторника еще в 52. Но без происшествий не обошлось: аварии на тепловых пунктах и котельных, утечки на теплотрассе. Одна из главных причин - ветхость сетей.Алексей Соловьев, директор ковровского филиала "Владимиртеплогаз": "На сегодняшний день те сети, которые взял в эксплуатацию "Владимиртеплогаз" от муниципалитета города Ковров имеют средний износ 74%, поэтому без аварийных ситуаций в пусках никак не обходится, к сожалению. От года к году они, естественно, снижаются, об этом говорит статистика сама за себя. На сегодняшний день есть отдельные аварийные ситуации, которые устраняются своевременно, поэтому никакого ажиотажа или срывов я не вижу."В этом году на модернизацию ковровских теплосетей выделили более 50 млн. рублей, это почти 6 тыс. метров новых труб. Помимо жилых домов "замерзают" два детских сада и один дом культуры и творчества. Решить "холодный вопрос" местные власти обещают к концу недели. А пока жителям предстоит ждать и... утепляться.Ольга Павловская, Максим Котов. "Вести-Владимир"