Режиссер Егор Кончаловский вернулся в Москву после замечательного
отпуска в Крыму. Кинематографист опубликовал яркие кадры с отдыха в личном Инстаграм.
Режиссер Егор Кончаловский вернулся в Москву после замечательного
отпуска в Крыму. Кинематографист опубликовал яркие кадры с отдыха в личном "Инстаграм".
Кончаловский побывал
на море
вместе с гражданской женой и младшим
сыном. Звездное семейство проживало в роскошном отеле Palmira Palace, который расположен недалеко от Ялты в поселке Курпаты.
Егор признался подписчикам микроблога, что в детстве часто
бывал в Крыму, поэтому очень рад, что его двухлетний сын Тимур впервые увидел
море именно там. Крохе даже разок удалось искупаться.
Судя по соцсетям, режиссер и его близкие прекрасно провели
время. Кинематографист постоянно публиковал красочные кадры. Например, Егор
показывал, как он и его малолетний отпрыск плещутся в бассейне и обедают в
ресторане под открытым небом.
"Возвращаемся в холодную Москву. Но я соскучился по дому", -
отметил Егор Кончаловский, а после опубликовал снимок, на котором он запечатлен
он вместе с супругой Марией Леоновой и сыном.
Напомним, объявил о романе с с 32-летним
юристом Марией Леоновой всего через несколько месяцев после расставания с
первой гражданской женой – Любовью Толкалиной. С артисткой режиссер
сожительствовал 20 лет, у них есть совместная 18-летняя дочь Мария.
В апреле 2017 года стал отцом во второй
раз. Возлюбленная Мария Леонова родила звезде кино сына Тимура. Сейчас семья кинематографиста
проживает в большом загородном доме в Подмосковье. Мать Кончаловского – актриса
Наталья Аринбасарова – живет вместе с ними.