Режиссер Егор Кончаловский вернулся в Москву после замечательного отпуска в Крыму. Кинематографист опубликовал яркие кадры с отдыха в личном Инстаграм.

Режиссер Егор Кончаловский вернулся в Москву после замечательногоотпуска в Крыму. Кинематографист опубликовал яркие кадры с отдыха в личном "Инстаграм".Кончаловский побывална моревместе с гражданской женой и младшимсыном. Звездное семейство проживало в роскошном отеле Palmira Palace, который расположен недалеко от Ялты в поселке Курпаты.Егор признался подписчикам микроблога, что в детстве частобывал в Крыму, поэтому очень рад, что его двухлетний сын Тимур впервые увиделморе именно там. Крохе даже разок удалось искупаться.Судя по соцсетям, режиссер и его близкие прекрасно провеливремя. Кинематографист постоянно публиковал красочные кадры. Например, Егорпоказывал, как он и его малолетний отпрыск плещутся в бассейне и обедают вресторане под открытым небом."Возвращаемся в холодную Москву. Но я соскучился по дому", -отметил Егор Кончаловский, а после опубликовал снимок, на котором он запечатленон вместе с супругой Марией Леоновой и сыном.Напомним, объявил о романе с с 32-летнимюристом Марией Леоновой всего через несколько месяцев после расставания спервой гражданской женой – Любовью Толкалиной. С артисткой режиссерсожительствовал 20 лет, у них есть совместная 18-летняя дочь Мария.В апреле 2017 года стал отцом во второйраз. Возлюбленная Мария Леонова родила звезде кино сына Тимура. Сейчас семья кинематографистапроживает в большом загородном доме в Подмосковье. Мать Кончаловского – актрисаНаталья Аринбасарова – живет вместе с ними.