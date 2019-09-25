Транспорт нашли недалеко от места преступления

Транспорт нашли недалеко от места преступленияЖителя Коврова обвиняют в кражах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По версии следствия, летом этого года мужчина, сорвав замок, проник в чужой гараж, откуда украл скутер, мотоцикл, шуруповерт и удочку. Часть похищенного фигурант забрал с собой, а скутер и мотоцикл спрятал, планируя вернуться за ними попозже. Однако, придя домой, мужчина уснул, не забрав оставшуюся часть похищенного.Обнаружив пропажу, собственник обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 113 тысяч рублей.Транспорт нашли недалеко от места преступления, остальное имущество правоохранители обнаружили в гараже злоумышленника.В ходе следствия выяснилось, что мужчина причастен к еще одной краже. Обвиняемый во время конфликта ударил знакомого, похитил из его куртки 3 тысячи рублей, после чего скрылся с места происшествия.Уголовные дела направлены в суд.