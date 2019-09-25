Американская поп-дива Кристина Агилера выложила на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Опубликованный снимок взбудоражил общественность.

Американская поп-дива Кристина Агилера выложила на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Опубликованный снимок взбудоражил общественность.На фото звезда позирует в весьма экстравагантном наряде. На ней бежевое платье с объемными рукавами и очень глубоким декольте. Весь наряд усыпан крупными стразами.Стилисты позаботились, чтобы макияж был не менее ярким. Они нанесли красные блестящие тени на веки знаменитости и сделали цветную стрелку. Пухлые губы артистки подчеркнула алая помада.Дополнил дерзкий образ высокий конский хвост. А кончики волос американская певица протонировала в розовый цвет.Под постом Кристина поблагодарила публику за теплый прием и известила, что уезжает обратно в Лас-Вегас. "Увидимся вечером!", – написала знаменитость.Несмотря на достойный внимания аутфит, поклонники первым делом отметили аппетитную грудь Агилеры. Они без конца делали комплименты роскошным формам поп-дивы. И лишь немногие все-таки оценили старания стилистов. "Всемирно известная икона!", "Королева всего!", "Легендарная!", "Просто нет слов. Остановись!" – высказывались восхищенные фолловеры.