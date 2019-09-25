Прибывший в США Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Украинский лидер оказался в эпицентре яростной схватки между главой Белого дома Дональдом Трампом и Демократической партией. На кону стоит исход президентских выборов в США – 2020.
Прибывший в США Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Украинский лидер оказался в эпицентре яростной схватки между главой Белого дома Дональдом Трампом и Демократической партией. На кону стоит исход президентских выборов в США – 2020.
После объявления о начале импичмента Трампа предвыборную
кампанию в Соединенных Штатах можно считать открытой, считает политолог Дмитрий
Корнейчук. По его мнению, у демократов нет шансов отстранить главу Белого дома
от власти: для этого необходимо согласие Сената, а его контролируют
республиканцы.
Все дело в компромате на бывшего вице-президента США Джо
Байдена – главного соперника Трампа на выборах-2020 от Демпартии. Зеленский и
его окружение обладают доказательствами коррупции Байдена и его сына Хантера на
Украине после 2014 года.
Якобы Трамп в недавнем телефонном разговоре требовал от
Зеленского поделиться компроматом. Публикация этих сведений и возбуждение
уголовных дел может уничтожить политическую карьеру Байдена.
"СМИ демократов будут рассказывать: вся информация о
Байдена – это ложь, которую Трамп заставил сказать Зеленского под видом "давления",
– цитирует политолога портал "Украина.ру".
оказался в эпицентре схватки демократов и
республиканцев. "С одной стороны, надо подыгрывать Путину и Трампу. С
другой – можно нажить врагов в Демпартии, если Трамп проиграет выборы в
следующем году", – пояснил эксперт.
Компромат на Байдена наверняка будет обсуждаться на встрече
Зеленского с Трампом. Отказать главе Белого дома украинскому лидеру будет
трудно.
Киев зависит от военной помощи США и поддержки Вашингтона на
международной арене. Вне зависимости от того, какой выбор сделает , без последствий для его страны не обойдется.