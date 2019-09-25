Прибывший в США Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Украинский лидер оказался в эпицентре яростной схватки между главой Белого дома Дональдом Трампом и Демократической партией. На кону стоит исход президентских выборов в США – 2020.

Прибывший в США Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Украинский лидер оказался в эпицентре яростной схватки между главой Белого дома Дональдом Трампом и Демократической партией. На кону стоит исход президентских выборов в США – 2020.После объявления о начале импичмента Трампа предвыборнуюкампанию в Соединенных Штатах можно считать открытой, считает политолог ДмитрийКорнейчук. По его мнению, у демократов нет шансов отстранить главу Белого домаот власти: для этого необходимо согласие Сената, а его контролируютреспубликанцы.Все дело в компромате на бывшего вице-президента США ДжоБайдена – главного соперника Трампа на выборах-2020 от Демпартии. Зеленский иего окружение обладают доказательствами коррупции Байдена и его сына Хантера наУкраине после 2014 года.Якобы Трамп в недавнем телефонном разговоре требовал отЗеленского поделиться компроматом. Публикация этих сведений и возбуждениеуголовных дел может уничтожить политическую карьеру Байдена."СМИ демократов будут рассказывать: вся информация оБайдена – это ложь, которую Трамп заставил сказать Зеленского под видом "давления",– цитирует политолога портал "Украина.ру".оказался в эпицентре схватки демократов иреспубликанцев. "С одной стороны, надо подыгрывать Путину и Трампу. Сдругой – можно нажить врагов в Демпартии, если Трамп проиграет выборы вследующем году", – пояснил эксперт.Компромат на Байдена наверняка будет обсуждаться на встречеЗеленского с Трампом. Отказать главе Белого дома украинскому лидеру будеттрудно.Киев зависит от военной помощи США и поддержки Вашингтона намеждународной арене. Вне зависимости от того, какой выбор сделает , без последствий для его страны не обойдется.