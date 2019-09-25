Гимнастка Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля в браке уже почти 7 лет. Тем не менее, супругам удалось сохранить романтику в отношениях и теплые чувства друг к другу.

Гимнастка Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля в браке уже почти 7 лет. Тем не менее, супругам удалось сохранить романтику в отношениях и теплые чувства друг к другу.Спортсменка опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. На черно-белом снимке она запечатлена вместе с мужем. Влюбленные счастливо улыбаются в то время, как Павел с нежностью смотрит на свою избранницу.Воля решил не отставать от жены и тоже выложил фото на своей странице в социальной сети. Только он отдал предпочтение другому кадру. На нем супруги с серьезным видом смотрят в объектив камеры.Фолловеры растаяли от восторга. "Какие же вы классные!", "Красивая пара", "Невероятные!", "Лучшие!", "Прекрасные!", "Ребята, счастья вам! Вы настоящие!", "Очень гармоничная пара!", "Глаз не оторвать, шикарно!", "Самая искренняя, яркая и красивая пара, которую я видела!", – признались поклонники."Лично вашей паре всегда респект! Уважаю!", – заявил подписчик.Фанаты от всей души оставляли искренние пожелания Утяшевой и Воле. "Какие счастливые, будьте такими всегда", "Храни вас Бог", "Ребята, берегите друг друга. Вопреки любым сложностям!", "Счастья и добра!", – писали преданные обожатели.Напомним, Ляйсан и Павел связали себя узами брака в декабре 2012 года. Гимнастка подарила мужу двух чудесных детей – 6-летнего Роберта и 4-летнюю Софию.