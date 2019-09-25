Телеведущая двусмысленно пошутила во время интервью. Ксения Собчак рассказала о своих предпочтениях.

Телеведущая двусмысленно пошутила во время интервью. КсенияСобчак рассказала о своих предпочтениях.В рамках ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" журналисткапообщалась с певицей Светланой Лободой. Вокалистка призналась Ксении,что насыщенный рабочий график не лучшим образом отражается на здоровье. Особенно страдают голосовые связки артистки.Лобода продемонстрировала Собчак набор медицинских инструментов, которые ей постоянно приходится возить с собой. Как выяснилось, во время длительных гастролей артистку сопровождает врач-фониатр, который восстанавливает ей голос."Я очень много работаю. У меня корпоративы часто, сольныеконцерты", – отметила Светлана. Она подчеркнула, что всегда поет вживую и не позволяет себе халтуры. Лобода заверила, что не умеет работать подфонограмму.заинтересовалшприц с длинной толстой иглой. Журналистка долго и с любопытством разглядывала его, после чего выдала двусмысленную шутку."И что, вот этой штукой – в рот? Я вообще люблю в рот братьдругие предметы. Светлану Лободу представляешь с чем-то другим", – высказалась ведущая. "А оказывается, всего лишь шприц", – поддержала ее шокированная