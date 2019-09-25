Телеведущая двусмысленно пошутила во время интервью. Ксения
Собчак рассказала о своих предпочтениях.
Телеведущая двусмысленно пошутила во время интервью. Ксения
Собчак рассказала о своих предпочтениях.
В рамках ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" журналистка
пообщалась с певицей Светланой Лободой. Вокалистка призналась Ксении,
что насыщенный рабочий график не лучшим образом отражается на здоровье. Особенно страдают голосовые связки артистки.
Лобода продемонстрировала Собчак набор медицинских инструментов, которые ей постоянно приходится возить с собой. Как выяснилось, во время длительных гастролей артистку сопровождает врач-фониатр, который восстанавливает ей голос.
"Я очень много работаю. У меня корпоративы часто, сольные
концерты", – отметила Светлана. Она подчеркнула, что всегда поет вживую и не позволяет себе халтуры. Лобода заверила, что не умеет работать под
фонограмму.
заинтересовал
шприц с длинной толстой иглой. Журналистка долго и с любопытством разглядывала его, после чего выдала двусмысленную шутку.
"И что, вот этой штукой – в рот? Я вообще люблю в рот брать
другие предметы. Светлану Лободу представляешь с чем-то другим", – высказалась ведущая. "А оказывается, всего лишь шприц", – поддержала ее шокированная