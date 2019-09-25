Актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. В нем она рассказала, что недавно столкнулась с болезненной утратой.

Актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. В нем она рассказала, что недавно столкнулась с болезненной утратой.По словам артистки, она тяжело переживает гибель керамического черепа. Она ласково называет его Йориком."Бедный Йорик, пришлось склеивать из черепков", – с грустью отметила Толкалина.Инвентарь необходим для спектакля "Мастер и Маргарита". Обычно звезда покупает его в Лондоне, в Шекспировском театре "Глобус". Но, по словам Любови, в ближайшее время она не собирается посещать столицу Англии."Может быть найдется у кого-нибудь лайфхак для меня, где в Москве раздобыть череп, но чтобы он был крепок и красив! Например, золотого отлива, и чтобы победитовый резец не взял бы его, чтоб прям броня!", – обратилась за советом к фолловерам актриса.Фолловеры тут же откликнулись на зов о помощи. Одни порекомендовали заказать у мастера по металлу из сплава, другие – поискать на старом кладбище, ведь там полно натуральных.Кроме того, фанаты не упустили возможности завалить Толкалину комплиментами. Они отметили, что она прекрасно выглядит. Сексуальная дама!", "Какая же вы красотка!", "Вы невероятная, и фото этому подтверждение!", – писали восторженные обожатели.