Актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. В нем она рассказала, что недавно столкнулась с болезненной утратой.
Актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. В нем она рассказала, что недавно столкнулась с болезненной утратой.
По словам артистки, она тяжело переживает гибель керамического черепа. Она ласково называет его Йориком.
"Бедный Йорик, пришлось склеивать из черепков", – с грустью отметила Толкалина.
Инвентарь необходим для спектакля "Мастер и Маргарита". Обычно звезда покупает его в Лондоне, в Шекспировском театре "Глобус". Но, по словам Любови, в ближайшее время она не собирается посещать столицу Англии.
"Может быть найдется у кого-нибудь лайфхак для меня, где в Москве раздобыть череп, но чтобы он был крепок и красив! Например, золотого отлива, и чтобы победитовый резец не взял бы его, чтоб прям броня!", – обратилась за советом к фолловерам актриса.
Фолловеры тут же откликнулись на зов о помощи. Одни порекомендовали заказать у мастера по металлу из сплава, другие – поискать на старом кладбище, ведь там полно натуральных.
Кроме того, фанаты не упустили возможности завалить Толкалину комплиментами. Они отметили, что она прекрасно выглядит. Сексуальная дама!", "Какая же вы красотка!", "Вы невероятная, и фото этому подтверждение!", – писали восторженные обожатели.