25.09.2019

2019-09-25 15:55:36

Лжесотрудник банка одурачил жителя Ижевска на 100 тысяч

Доверчивый житель Ижевска лишился 107 тысяч рублей. Это произошло в результате мошенничества, совершенного под предлогом избежания незаконной транзакции.



Уточняется, что гражданину позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что с банковского счета пытаются похитить деньги. Злоумышленник предложил ижевчанину снять сбережения и перевести их на "безналичный счет". Потерпевший выполнил все указания, в результате чего лишился 107 тысяч рублей, пишет .