Голливудская актриса Деми Мур продолжает писать мемуары о своей жизни под названием Наизнанку. Каждый раз в них появляются новые шокирующие подробности из ее биографии.

Голливудская актриса Деми Мур продолжает писать мемуары о своей жизни под названием "Наизнанку". Каждый раз в них появляются новые шокирующие подробности из ее биографии.В этот раз звезда решила рассказать о своей детской трагедии. Как оказалось, в 15-летнем возрасте она пережила изнасилование. Самое ужасное то, что это случилось с позволения ее родной матери, Вирджинии Кинг. Об этом ей рассказал сам насильник, который был другом родительницы Мур.Однажды Деми приехала домой, чтобы передать мужчине ключи. Тогда он и принудил ее к интимной близости. После содеянного он признался,что мать продала ему девочку за 500 долларов."Это было и ужасное предательство, так как после случившегося этот мужчина спросил: "каково это – быть девушкой легкого поведения?" – с ужасом вспоминает голливудская актриса.По словам Мур, ее родительница злоупотребляла алкоголем. Кроме того, Вирджиния часто водила юную дочь в бары, чтобы привлекать внимание мужчин.Кинг скончалась в 1998 году от рака. За свою жизнь она неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. Первую попытку женщина совершила, когда Деми было 12 лет.