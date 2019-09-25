Первый клинический медицинский центр в Коврове продолжает внедрять самые современные и высокотехнологичные операции в перечень клинических услуг.

Первый клинический медицинский центр в Коврове продолжает внедрять самые современные и высокотехнологичные операции в перечень клинических услуг.Эмболизация артерий матки при множественной миоме. Эта операция не требует серьезного хирургического вмешательства. Выполняется под местной анестезией через прокол. Высокотехнологичный метод лечения - под контролем опытных хирургов и чувствительного рентген-аппарата. Он позволяет видеть сосуды.Дмитрий Тютьнев, руководитель сердечно-сосудистого центра, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения: "Вот это мочевой пузырь, видите, как его распластало. Это его сдавливает миома. По своей сути, вот они контуры миомы. Мочевой пузырь в норме должен выглядеть вот так."Миома - распространенное заболевание матки, встречается у 30 процентов женщин. Она вызывает дискомфорт, кровотечения, приводит к анемии. Из-за этого женщины часто не могут иметь детей.Сегодня лечение стандартизировано во всем мире.Дмитрий Тютьнев, руководитель сердечно-сосудистого центра, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения: "Мы сохраняем кровоснабжение по гормонам. Пациент не испытывает какого-либо дискомфорта, страха перед анестезией. По сути, это полуамбулаторная операция.Мария Ноздренко после этой операции уже восстановилась. Это заняло у нее всего несколько дней. В Ковров она приехала из Нижнего Новгорода. Здесь её приняли по ОМС - поэтому операция была бесплатной.Мария Ноздренко, пациент, г.Нижний Новгород: "Ой, всё очень хорошо, всё очень понравилось. Если еще когда-то надо будет что-то делать, то только сюда... Врачи, на самом деле, вообще прямо профессионалы своего дела. А медсестры очень дружелюбные, все заботливые. Очень приятно общаться с ними."Клинический медицинский центр - многопрофильная клиника европейского уровня. Где проводят операции любой сложности.Анастасия Сахарова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".