Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, сейчас находится в Кейптауне вместе со своим мужем, принцем Гарри. Супруги отправились в ЮАР для работы на борьбой за права женщин.

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, сейчас находится в Кейптауне вместе со своим мужем, принцем Гарри. Супруги отправились в ЮАР для работы на борьбой за права женщин.На второй день прибывания в Африке пара отправилась в Мечеть. Для выхода Меган выбрала длинное платье цвета хаки и светло-бежевый платок. Дополнили образ балетки в тон.Маркл и ее супруг встретились с местным имамом – духовный глава у мусульман. Кроме того, они пообщались с лидерами общин и студентами, проходящими обучение по программе обмена.Аутфит герцогини Сассекской вызвал бурю обсуждений. Многие нашли ее образ нелепым, а также отметили, что Меган сильно поправилась."Она – представительница королевской семьи. Но она так плохо выглядит, чему оправдания нет", "Это сплошной позор – довольно полная женщина в мятом, неопрятном платье с перетянутым поясом, с неухоженными волосами и половой тряпкой на голове!", "Несуразный вид!", "Разнесло ее нехило, конечно", – критиковали представительницу королевской семьи Британии злопыхатели."Обычная проступка с улицы!", – резюмировал пользователь Сети.Тем не менее, часть аудитории встала на защиту Маркл. "Какая разница, как она прибавила в весе – муж ее обожает, это видно невооруженным глазом. Почему все должны угождать посторонним людям?", "Хорошенькая! Похожа на принцессу из Аладдина", "Нормально выглядит, красивый цвет платья и фасон", "Платок подходит, выглядит, в целом, образ хорошо", "Не придирайтесь, вполне нормальный наряд", – встали горой за обожаемую Меган поклонники.