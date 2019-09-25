В матче седьмого тура французской лиги 1 Монако на поле домашнего стадиона Луи II принимает Ниццу. Счет в игре на 29-й минуте открыл российский полузащитник Александр Головин, которому ассистировал испанец Сеск Фабрегас.

В матче седьмого тура французской лиги 1 "Монако" на поле домашнего стадиона "Луи II" принимает "Ниццу". Счет в игре на 29-й минуте открыл российский полузащитник Александр Головин, которому ассистировал испанец Сеск Фабрегас.Для 23-летнего россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Теперь на его счету 41 игра за "Монако", в которых он забил пять мячей и отдал четыре результативных передачи.29' GO LO VIIIIIN pour le BUT