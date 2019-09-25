Бывшая директор государственного казенного учреждения фиктивно устраивала на работу своих знакомых.

Бывшая директор государственного казенного учреждения, занимая высокое служебное положение, фиктивно устраивала на работу своих знакомых. И получала за них заработную плату. Более 495 000 рублей. Которые мошенница потратила на собственный нужды.Противоправная деятельность 42-летней фигурантки была задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.Суд назначил экс-директору наказание в виде лишения свободы сроком на 2, 5 года условно, сообщает УМВД области