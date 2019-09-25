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<a href="https://33live.ru/novosti/25-09-2019-my-psixanuli-shepelev-s-novoj-lyubovnicej-sorvalsya-iz-za-syna-friske.html" target="_blank">Мы психанули: Шепелев с новой любовницей сорвался из-за сына Фриске</a> - Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что не может проводить достаточно времени наедине с возлюбленной из-за сына Платона. Пара долго терпела, но в итоге не выдержала.