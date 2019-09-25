Белоруссия продолжает готовиться к предстоящим выборам. 43-летний блогер и айтишник Николай Масловский выдвинул свою кандидатуру в Кальварийском округе №104. При этом сам он не скрывает, что намерен активно бороться против другой кандидатки – молодой красавицы Марии Василевич, которую часто видели в компании Александра Лукашенко.

Белоруссия продолжает готовиться к предстоящим выборам. 43-летний блогер и айтишник Николай Масловский выдвинул свою кандидатуру в Кальварийском округе №104. При этом сам он не скрывает, что намерен активно бороться против другой кандидатки – молодой красавицы Марии Василевич, которую часто видели в компании Александра Лукашенко.Несмотря на то, что предстоящие выборы в Белоруссии не имеют никакого отношения к президентским, оппозиционные кандидаты строят свою избирательные кампании именно на противопоставлении Александру Лукашенко. Критикуют они и тех, кто так или иначе связан с главой государства.Не смогла обойти вниманием оппозиция 22-летнюю победительницу конкурса "Мисс Белоруссия" 2018 года Марию Василевич. Дело в том, что девушка часто сопровождает Александра Лукашенко на официальных мероприятиях, а народная молва успела назвать ее фавориткой и любимой спутницей главы государства.Девушка также участвует в выборах. И именно на противостоянии с ней решил построить свою кампанию айтишник Николай Масловский. "С помощью блогеров решил выразить протест против нашей красавицы народной Марии Василевич. Нужно привлекать интернет, СМИ, лозунг должен быть примерно такой: "Спокойно, Маша, я – Масловский, ты не станешь депутатом", – цитирует издание "Наша нива" кандидата.Материал дополняется.