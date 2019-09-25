Присутствующие на заседании обсудили эволюционирование цифровой преступности

В Главном управлении МВД России по г. Москве состоялся учебно-методический сбор, в работе которого принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы А.В. Понорец.Присутствующие на заседании обсудили эволюционирование цифровой преступности: особого вида противоправного явления, представляющее собой систему преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий или с их использованием, в том числе включая незаконное завладение и предложение или распространение информации в информационно-телекомуникационных сетях и в виртуальной среде, дополняющей реальность.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве