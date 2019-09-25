Прокуратура Москвы провела проверку нелегальной свалки в Очакове. Там предприимчивые дельцы организовали сбор и переработку бытовых отходов прямо по соседству с жилыми домами. Рабочих поселили тут же в бараках, собранных из вторсырья.

Прокуратура Москвы провела проверку нелегальной свалки в Очакове. Там предприимчивые дельцы организовали сбор и переработку бытовых отходов прямо по соседству с жилыми домами. Рабочих поселили тут же в бараках, собранных из вторсырья.К мусоровозам самых разных видов и калибров тут привыкли, но вот такой техники явно не ждали: при появлении сотрудников в форме работа остановилась. На это место давно жаловались жители окрестных домов. Но территория за забором, и что здесь происходит, выяснить не так-то просто.В момент проведения проверки площадка моментально стала необитаемой. Брошены десятки мусоровозов – даже ключи оставлены в замке зажигания.Чернорабочих просят пройти в автобус, начальство делать вид, что оно и не начальство вовсе.- А вы здесь что делаете?- В гости пришли.В офисных бытовках располагается что-то типа бухгалтерии, а кто-то типа бухгалтера грудью бросается на камеру, стоит только попытаться прочитать назначение платежа в одном из документов — вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов.Территория промзоны в Очакове более 400 гектаров. Переработка мусора здесь поставлена на поток. Причем, все это происходит в черте Москвы и вплотную к жилым домам.Вместе с полицией журналисты проходят в неприметную щель в заборе, и взору открывается целый городок то ли фавел, то ли трущоб в настоящих джунглях.По одному из шалашей и кибиток извлекают их обитателей. Начальство, разумеется, тут же от них открещивается."В связи с многочисленными обращениями граждан и публикациями в СМИ организована проверка соблюдения требований экологического, санитарно-эпидемиологического и миграционного законодательства. Есть основания полагать, что данная предпринимательская деятельность осуществляется с нарушением закона. Без разрешения осуществляется сбор, переработка и сортировка мусора", — сообщила Людмила Нефедова, начальник пресс-службы прокуратуры Москвы.Выражаясь сухим и официальным языком, участию всех привлеченных в ходе проверки лиц будет дана правовая оценка, в том числе, и владельцам промзоны, по всем признакам как будто обладающей какой-то экстерриториальностью, так как не очень верится, что в современной Москве такое возможно.