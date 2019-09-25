Кому война, а кому мать родная. Пока родные Анастасии Заворотнюк пытаются всеми силами скрыть ее болезнь, только ленивый не прокомментировал состояние актрисы, не дал совет, не отпиарился на мрачной теме. Александр Медведев, известный как Шура, в шоке от поведения коллег.

Кому война, а кому мать родная. Пока родные Анастасии Заворотнюк пытаются всеми силами скрыть ее болезнь, только ленивый не прокомментировал состояние актрисы, не дал совет, не отпиарился на мрачной теме. Александр Медведев, известный как Шура, в шоке от поведения коллег."Неужели непонятно, что в такой момент от человека нужно отстать, ведь он не только борется с болезнью, но и пытается справиться со своими негативными эмоциями, которые всегда настигают в период тяжёлых недугов", – кричит Шура."Я не знаю, где лежит Настя, но, надеюсь, ее закрыли хорошо от посторонних глаз, – продолжает артист. – Поймите вы, что отрицательные эмоции невероятно влияют на прогрессирование этого заболевания. Тут надо успокоиться и просто лежать, в себя приходить. Никаких лишних волнений"Певец прав – родные оформили в больницу под чужой фамилией, выставили у входа в палату круглосуточную охрану, забрали у Насти телефон и убрали с глаз телевизор. Словом, делают все, чтобы, ее никто не тревожил и не докучал. Особенно близкие боятся внимания журналистов, которые, по слухам, даже пытались подкупить врачей, чтобы те сделали на телефон фото Насти в реанимации.Зато телевизионщики разгулялись – в студиях главных телеканалов собираются звезды и обсуждают бедную Настю! "Коллеги, которые пиарятся на ее болезни, – это просто придурки. – цитируетШуру. – Как же так можно? Должна же быть какая-то солидарность! – Хотя у меня так же было (певец тоже лечился от рака – Прим. ред.). Обсуждали, что помогают, переслали, перевели. Ничего этого не было, это было враньё. Просто ловили хайп. Таких пиарщиков нужно осуждать всем актёрским цехом и бойкотировать их и коллегам, и зрителям"