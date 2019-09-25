Уходи певицы Наргиз Закировой от продюсера Максима Фадеева стал одним из самых громких скандалов лета 2019 года. Они долго обменивались колкостями, но утереть нос бывшему партнеру исполнительница смогла только сейчас.

Уходи певицы Наргиз Закировой от продюсера Максима Фадеева стал одним из самых громких скандалов лета 2019 года. Они долго обменивались колкостями, но утереть нос бывшему партнеру исполнительница смогла только сейчас.Об артистке ходили странные слухи после того, как она отказалась от сотрудничества с Фадеевым. Продюсер рассказывал, что расторг контракт с Наргиз из-за ее срывов: у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли.В итоге исполнительница лишилась всех своих хитов, но это ее не остановило. Она смогла не только записать новую песню, но и составила новую концертную программу. Наргиз объявила, что отправляется в тур по России, тем самым поставив на место бывшего продюсера: она доказала, что может работать самостоятельно."Готовы к новым приключениям? Тогда погнали!" – написала она на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Впрочем, реакция пользователей сети была неоднозначной.Некоторые комментаторы не уверен в том, что тур будет успешен без поддержки Фадеева. "Мы полюбили ЕГО песни в вашем исполнении, а американский тяжелый рок вряд ли кому-то будет интересен в России (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – отметил подписчик.