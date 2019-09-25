Ким Кардашьян зачастую любит эпатировать публику сексуальными фото, выгодно подчеркивающими выдающуюся фигуру. Тем не менее, знаменитость решила поделиться редким снимком до пластики.

Ким Кардашьян зачастую любит эпатировать публику сексуальными фото, выгодно подчеркивающими выдающуюся фигуру. Тем не менее, знаменитость решила поделиться редким снимком до пластики.Сейчас 38-летняя модель старается развиваться во многих направлениях. Ким выпускает собственную линию косметики, корректирующее белье. Кроме того, девушка учится в одной из юридических европейских фирм. Прославиться самой популярной в мире модели помогла ее нестандартная внешность.Правда, слишком часто знаменитость сопровождается критикой. Злопыхатели частенько отмечают, что эффектная фигура Кардашьян всего лишь результат отменной работы пластических хирургов. Подобные комментарии регулярно появляются под постами звезды, однако под новым фото, опубликованном на личной странице в социальной сети "Инстаграм" можно заметить лишь позитивные комментарии.На снимке 20-летней давности Ким позирует в машине. В ее внешности еще отсутствуют те примечательные черты, благодаря которым модель известна всему миру, однако правильный овал лица, распущенные волосы и пухлые губы до сих пор остались прежними."Простая жизнь... Мне здесь 18. Хлоя и я едем в Аризону в гости к Курту и Элисон (Перевод – прим.ред.) ", – подписала свою публикацию знаменитость.На снимке Кардашьян удобно расположилась на заднем сиденье автомобиля. Она выбрала для себя белую футболку, а в качестве украшений предпочла этнические браслетики. Дополнили миловидный образ легкий макияж: девушка всего-то накрасила ресницы тушью, а губы – прозрачным блеском.Зарубежные пользователи соцсети отметили, что в таком виде Ким выглядит достаточно милой. Многие обратили внимание на естественную красоту модели. Впрочем, никто не выступил с мнением, будто бы сейчас девушка выглядит плохо. Кроме того, некоторые высказали пожелание вновь увидеть знаменитость в Аризоне.