Сегодня, 25 сентября, день рождения празднует Лидия Федосеева-Шукшина. В соцсетях друзья и коллеги пишут поздравления народной артистке России, а некоторые, как, например, актер Стас Садальский, делятся любопытной информацией о личной жизни звезды.

Сегодня, 25 сентября, день рождения празднует Лидия Федосеева-Шукшина.В соцсетях друзья и коллеги пишут поздравления народной артистке России, анекоторые, как, например, актер Стас Садальский, делятся любопытной информациейо личной жизни звезды.В личном "Инстаграм" артист опубликовал фографии из личногоархива. На одном кадре Лидия Федосеева-Шукшина позирует вместе с мамой Зинаидой,на другом запечатлена в компании друзей, в числе которых и Стас Садальский."С днем рождения! Снимок с мамой Лиды сделан мной вленинградской коммуналке 20 мая 1995-го. Там же и родилась будущая народнаяартистка 25 сентября 1938 года. Кухня семь метров, длиннющий коридор, которыйпозже Василий Макарыч назовет "Невский проспект" и… 44 человекасоседей", – подписал снимок артист.По словам Садальского, Лидии к началу блокады Ленинграда не исполнилосьи трех лет. Став старше, будущая звезда советского кино иногда выпрашивала упрохожих деньги."Не нищенствовала, как говорит Лида, а попрошайничала. Не нахлеб. На кино", – поделился воспоминаниями друг Федосеевой-Шукшиной.После Стас Садальский признался, что есть у него "один грехна душе": в свое время он познакомил Лидию Николаевну с "негодяем". Ранее этотмужчина часто появлялся в эфире различных ток-шоу рассказывал неправду. "О том,как я разбил его хрустальное чувство, и он был вынужден женится на другой", – продолжилартист.Садальский подчеркнул, что искренне любилаэтого проходимца. Однако тот использовал ее расположение в корыстных целях."А ему нужно было войти через нее в закрытый актерский мир,недоступный для представителей попсы. ОН– называл это халявной засветкой. Еслио нем кто и вспомнит через годы, то не в связи с забытой поколением NEXTгруппой, а в связи с фамилией Шукшина", – резюмировал Станислав Садальский.Отметим, что подписчики артиста сразу поняли, о какоммужчине идет речь в сообщении. По мнению интернет-обывателей загадочный "негодяй"– это никто иной как нынешний муж – музыкальный продюсери основатель группы "На-на" Бари Алибасов. Якобы шоумен женился на артистке не по любви, а ради пиара.