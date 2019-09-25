Сегодня, 25 сентября, день рождения празднует Лидия Федосеева-Шукшина.
В соцсетях друзья и коллеги пишут поздравления народной артистке России, а
некоторые, как, например, актер Стас Садальский, делятся любопытной информацией
о личной жизни звезды.
Сегодня, 25 сентября, день рождения празднует Лидия Федосеева-Шукшина.
В соцсетях друзья и коллеги пишут поздравления народной артистке России, а
некоторые, как, например, актер Стас Садальский, делятся любопытной информацией
о личной жизни звезды.
В личном "Инстаграм" артист опубликовал фографии из личного
архива. На одном кадре Лидия Федосеева-Шукшина позирует вместе с мамой Зинаидой,
на другом запечатлена в компании друзей, в числе которых и Стас Садальский.
"С днем рождения! Снимок с мамой Лиды сделан мной в
ленинградской коммуналке 20 мая 1995-го. Там же и родилась будущая народная
артистка 25 сентября 1938 года. Кухня семь метров, длиннющий коридор, который
позже Василий Макарыч назовет "Невский проспект" и… 44 человека
соседей", – подписал снимок артист.
По словам Садальского, Лидии к началу блокады Ленинграда не исполнилось
и трех лет. Став старше, будущая звезда советского кино иногда выпрашивала у
прохожих деньги.
"Не нищенствовала, как говорит Лида, а попрошайничала. Не на
хлеб. На кино", – поделился воспоминаниями друг Федосеевой-Шукшиной.
После Стас Садальский признался, что есть у него "один грех
на душе": в свое время он познакомил Лидию Николаевну с "негодяем". Ранее этот
мужчина часто появлялся в эфире различных ток-шоу рассказывал неправду. "О том,
как я разбил его хрустальное чувство, и он был вынужден женится на другой", – продолжил
артист.
Садальский подчеркнул, что искренне любила
этого проходимца. Однако тот использовал ее расположение в корыстных целях.
"А ему нужно было войти через нее в закрытый актерский мир,
недоступный для представителей попсы. ОН– называл это халявной засветкой. Если
о нем кто и вспомнит через годы, то не в связи с забытой поколением NEXT
группой, а в связи с фамилией Шукшина", – резюмировал Станислав Садальский.
Отметим, что подписчики артиста сразу поняли, о каком
мужчине идет речь в сообщении. По мнению интернет-обывателей загадочный "негодяй"
– это никто иной как нынешний муж – музыкальный продюсер
и основатель группы "На-на" Бари Алибасов. Якобы шоумен женился на артистке не по любви, а ради пиара.