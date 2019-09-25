В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Главу украинского государства предупреждают: положение Батьки таково, что полностью контролировать ситуацию он не может.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Главу украинского государства предупреждают: положение Батьки таково, что полностью контролировать ситуацию он не может.Главная проблема Зеленского в общении с Лукашенко том, чтоМинск фактически является "сателлитом Москвы", считает украинскийполитик и дипломат Роман Бессмертный. "Мы с Беларусью движемся в разныхнаправлениях", – констатировал он, напомнив о стремлении Незалежной в ЕС иНАТО.Попытки Лукашенко апеллировать к славянскому происхождениюдвух стран Бессмертный назвал лживыми. Украина, отметил он, до сих пор опасается"возможной агрессии России с территории Беларуси".По словам Бессмертного, в Киеве понимают, что Лукашенкополностью не контролирует ситуацию в своей стране. Тем самым дипломат намекнулна зависимость Белоруссии от России. Также политик напомнил о совместныхвоенных учениях Москвы и Минска.и Зеленский пока не встречались. В июле лидерыпровели телефонные переговоры и договорились увидеться на Форуме регионов вЖитомире в октябре. Бессмертный предположил, что белорусский лидер попробуетсохранить экономическое партнерство с Украиной.Батька отчаянно пытается найти подход к лидеру Незалежной. Но вряд ли Зеленский забыл, что призывал украинцевголосовать против него. Очевидно одно: прежними отношения двух стран, скорее всего, уже не будут.