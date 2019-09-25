В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Главу украинского государства предупреждают: положение Батьки таково, что полностью контролировать ситуацию он не может.
В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Главу украинского государства предупреждают: положение Батьки таково, что полностью контролировать ситуацию он не может.
Главная проблема Зеленского в общении с Лукашенко том, что
Минск фактически является "сателлитом Москвы", считает украинский
политик и дипломат Роман Бессмертный. "Мы с Беларусью движемся в разных
направлениях", – констатировал он, напомнив о стремлении Незалежной в ЕС и
НАТО.
Попытки Лукашенко апеллировать к славянскому происхождению
двух стран Бессмертный назвал лживыми. Украина, отметил он, до сих пор опасается
"возможной агрессии России с территории Беларуси".
По словам Бессмертного, в Киеве понимают, что Лукашенко
полностью не контролирует ситуацию в своей стране. Тем самым дипломат намекнул
на зависимость Белоруссии от России. Также политик напомнил о совместных
военных учениях Москвы и Минска.
и Зеленский пока не встречались. В июле лидеры
провели телефонные переговоры и договорились увидеться на Форуме регионов в
Житомире в октябре. Бессмертный предположил, что белорусский лидер попробует
сохранить экономическое партнерство с Украиной.
Батька отчаянно пытается найти подход к лидеру Незалежной. Но вряд ли Зеленский забыл, что призывал украинцев
голосовать против него. Очевидно одно: прежними отношения двух стран, скорее всего, уже не будут.