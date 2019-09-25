Поклонники Анастасии Заворотнюк и журналисты ежедневно пытаются проникнуть в медицинский центр, где проходит лечение актриса, чтобы узнать о ее состоянии. Некоторые в своей настойчивости не гнушаются даже взятками, которые предлагают лечащим врачам. Самый известный художник страны Никас Сафронов в ужасе от происходящего. Он просит оставить актрису и ее близких в покое. ​

Поклонники Анастасии Заворотнюк и журналисты ежедневно пытаются проникнуть в медицинский центр, где проходит лечение актриса, чтобы узнать о ее состоянии. Некоторые в своей настойчивости не гнушаются даже взятками, которые предлагают лечащим врачам. Самый известный художник страны Никас Сафронов в ужасе от происходящего. Он просит оставить актрису и ее близких в покое. ​"Любая болезнь – это трагедия, причем не только для самого человека, но и для всей его семьи, – говорит Никас. – Люди в такой момент хотят закрыться от посторонних. Не надо устраивать шоу из этой сложной для них ситуации. Да, популярные люди привыкли к вниманию, но именно во время тяжелой болезни им требуется уединение и спокойствие"."Родственники Анастасии вместе с ней переживают трагические моменты из жизни актрисы. И я прекрасно понимаю, что они не хотят впускать посторонних ни в палату к больной Насте, ни в свой мир, такой тревожный от ожидания вердикта врачей, – продолжает художник. – Я обращаюсь ко всем, кто пытается любыми путями добыть информацию о состоянии : не нужно вторгаться в ее частную жизнь, давайте уважать право Насти и ее семьи на закрытость и просто ждать результатов лечения".По словам живописца, Анастасия не любила выставлять свою личную жизнь напоказ, поэтому нет ничего удивительного, что ни она, ни ее родные не хотят раскрывать детали состояния звезды. Кстати, сам Сафронов до сих пор не может поверить, что у актрисы якобы тяжелое состояние – слишком не вяжется эта новость с образом всегда цветущей Заворотнюк. "Настя – очень красивый, приятный и доброжелательный человек, – уверяет Никас. – Мне хочется верить, что все обойдется, и она сможет победить болезнь. Нам всем нужно молиться! А журналистов я прошу: пожалуйста, не делайте на этом сенсацию. Только не на этом"".