Известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление Эммануила Виторгана. Актер высказался по поводу своей экс-невестки Ксении Собчак. По мнению
обозревательницы, артист вряд ли кого-то удивил.
Известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление Эммануила Виторгана. Актер высказался по поводу своей экс-невестки Ксении Собчак. По мнению
обозревательницы, артист вряд ли кого-то удивил.
"То, каким растет внук – заслуга Максима. Ксюша очень
занятой человек. Он и старших детей хорошо воспитал", – процитировала слова
Виторгана-старшего Лена Миро в своем ЖЖ.
Обозревательница считает, что в этом достаточно сдержанном
высказывании сквозит упрек в сторону Собчак. Якобы теледива совсем не занимается
воспитанием единственного сына, поэтому все заботы о маленьком Платоне взял на
себя его отец – актер Максим Виторган.
Миро подчеркнула, что ранее уже писала, что Ксения Собчак – "мать-кукушка". Лена даже процитировала саму себя: "За две недели, которые прошли после родов, Собчак побывала на:
медиафоруме, премии "Женщина года", на премьере какого-то российского
говно-фильма – там она была с мужем, на задорной вечеринке Водяновой, на
аукционе – тоже с мужем, у Бондарчуков, на концерте Сплин и в других местах".
Красивые кадры в "Инстаграм" о том, какой
отличный родитель, – это спектакль, постановка, рассчитанная на недалекую аудиторию.
По мнению блогера, "адекватные" люди не могут не заметить, что знаменитость сына
практически не видит.
"Максимум, на что хватило этой непотребной бабищи – спихнуть ребенка бывшему мужу, а самой ускакать в стойло к другому. Так что,
простите, дедушка Виторган не сказал ничего нового и сенсационного: да,
воспитанием занимается Максим, пока Ксения где-то шляется", – получила хорошую оплеуху от Лены Миро.