Известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление Эммануила Виторгана. Актер высказался по поводу своей экс-невестки Ксении Собчак. По мнению обозревательницы, артист вряд ли кого-то удивил.

Известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление Эммануила Виторгана. Актер высказался по поводу своей экс-невестки Ксении Собчак. По мнениюобозревательницы, артист вряд ли кого-то удивил."То, каким растет внук – заслуга Максима. Ксюша оченьзанятой человек. Он и старших детей хорошо воспитал", – процитировала словаВиторгана-старшего Лена Миро в своем ЖЖ.Обозревательница считает, что в этом достаточно сдержанномвысказывании сквозит упрек в сторону Собчак. Якобы теледива совсем не занимаетсявоспитанием единственного сына, поэтому все заботы о маленьком Платоне взял насебя его отец – актер Максим Виторган.Миро подчеркнула, что ранее уже писала, что Ксения Собчак – "мать-кукушка". Лена даже процитировала саму себя: "За две недели, которые прошли после родов, Собчак побывала на:медиафоруме, премии "Женщина года", на премьере какого-то российскогоговно-фильма – там она была с мужем, на задорной вечеринке Водяновой, нааукционе – тоже с мужем, у Бондарчуков, на концерте Сплин и в других местах".Красивые кадры в "Инстаграм" о том, какойотличный родитель, – это спектакль, постановка, рассчитанная на недалекую аудиторию.По мнению блогера, "адекватные" люди не могут не заметить, что знаменитость сынапрактически не видит."Максимум, на что хватило этой непотребной бабищи – спихнуть ребенка бывшему мужу, а самой ускакать в стойло к другому. Так что,простите, дедушка Виторган не сказал ничего нового и сенсационного: да,воспитанием занимается Максим, пока Ксения где-то шляется", – получила хорошую оплеуху от Лены Миро.