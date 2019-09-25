Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Алена Шишкова, в последнее время сильно сбавила в весе. Это очень беспокоит ее поклонников.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Алена Шишкова, в последнее время сильно сбавила в весе. Это очень беспокоит ее поклонников.Недавно светская львица опубликовала на своей странице в социальной Сети Instagram новый пост. В нем она обратилась ко всем, кто обвиняет ее в анорексии."Все мы такие, какие есть. Мы стремимся к совершенству, но никто не идеален! Мы работаем над собой, чтобы стать лучше, но не всегда это получается быстро. Поэтому приходится жить в том теле, которое есть у тебя на сегодняшний день", – высказалась Шишкова.Алена отмечает, что все люди разные. Есть полные, но очень красивые.Есть худые люди, которые не могут поправиться в силу разных причин. Возможно когда-нибудь все они смогут изменить свою фигуру, а может их полностью устраивает то, что они имеют."Это их тело и их дело!", – заявила экс-любовница Тимати.Модель также подчеркнула, что худым набрать вес гораздо сложнее, чем полным его сбросить. В конце Шишкова призвала фолловеровперестать навязывать другим людям свою модель жизни, свои идеалы красоты. "Никто не должен соответствовать вашим о них ожиданиям!", – резюмировала все вышесказанное светская дива.