Спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила о начале официальной процедуре импичмента в отношении Дональда Трампа. Поводом послужил телефонный разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила о начале официальной процедуре импичмента в отношении Дональда Трампа. Поводом послужил телефонный разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.Телефонные переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом обернулись угрозой досрочного прекращения полномочий для последнего. Впрочем, эксперты уже успели отметить, что начало официальной процедуры импичмента вовсе не означает, что в итоге президент США обязательно покинет свой пост.Более того, стало известно, что даже контролируемая заклятыми оппонентами Дональда Трампа – Демократической партией – Палата представителей США не поддержала импичмент для него. Согласно данным американских СМИ, за запуск процедуры высказались от 172 до 180 членов нижней палаты Конгресса, передает телеканал "". При этом всего в ней заседают 435 человек, из которых Демократическую партию представляют 235 человек.Эксперты добавляют, что начатая в отношении Дональда Трампа процедура импичмента может и не приведет к досрочному сложению его полномочий, однако грозит ударить по репутации политика, что, в конечном счете, отразится на результатах грядущих президентских выборов.Сам президент США придерживается прямо противоположной точки зрения.Он настаивает, что демократы проиграют выборы. "Хорошая новость заключается в том, что избиратели понимают это. Поэтому мне и говорят, что это пойдет на пользу на выборах", – цитирует Дональда Трампа."Дела обстоят лучше, чем когда-либо", – подчеркнул президент США.Отметим, угрозы импичмента стали поступать Дональду Трампу практически сразу, как он вступил в должность главы государства. Однако настолько близко подойти к началу этой процедуры пока ни у кого не удавалось.Поводом для новых обвинений в предательстве и призывов к досрочному сложению полномочий с Дональда Трампа стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся еще в июле, передает "". По данным американких СМИ, во время беседы американский лидер восемь раз призывал своего украинского коллегу содействовать расследованию против Байдена-младшего. Тот вел общий бизнес с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, а также был заподозрен в получении взяток.Впрочем, в Киеве уже успели опровергнуть слова о том, что Дональд Трамп якобы давил на Владимира Зеленского. Стенограмма разговора должна быть опубликована обоими сторонами уже в ближайшее время.