Известная актриса Кристина Асмус была вынуждена сделать заявление по поводу слухов о разводе с юмористом Гариком Харламовым. Звезда решила расставить все точки над i.

Известная актриса Кристина Асмус была вынуждена сделать заявление по поводу слухов о разводе с юмористом Гариком Харламовым. Звезда решила расставить все точки над i.Асмус высказалась о разводе с Харламовым после очередной серии публикаций об их личной жизни. Журналисты заметили, что актриса пришла на премьеру фильма без обручального кольца.По всей видимости, Асмус настолько устала от слухов о разводе, что решила раз и на всегда положить конец спекуляциям. Она напрямую обратилась к представителям СМИ. "Почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца?" – цитирует ее ."Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим.Поэтому хватит уже нас и читателя разводить", – гласит текст официального заявления актрисы.Напомним, в Сети ужа давно говорят о возможном разладе в семье Асмус и Харламова. Поговаривали даже, что знаменитый юморист испытывает чувства к ведущей Ларисе Гузеевой: мол, она и могла стать причиной вероятного развода.Поговаривали, что . Тем не менее, какого-то подтверждения эта безумная версия со временем так и не получила.