25.09.2019

2019-09-25 11:15:44

Окровавленный мужчина без одежды сбежал из московской больницы

Голый мужчина с тяжелыми травмами сбежал из больницы в Москве. Как сообщает , до этого он прыгнул в Москву-реку и попал в сливную канализацию, откуда его извлекли сотрудники МЧС и передали медикам.



Правоохранителям удалось быстро задержать беглеца. В настоящее время решается вопрос о госпитализации мужчины, передает "".