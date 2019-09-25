Вокалистка дала интервью Ютуб-проекту Осторожно, Собчак!. Светлана Лобода прокомментировала скандал с коллегой по цеху Сергеем Лазаревым.

Вокалистка дала интервью "Ютуб"-проекту "Осторожно, Собчак!".Светлана Лобода прокомментировала скандал с коллегой по цеху Сергеем Лазаревым.Несколько месяцев назад на "Премии Муз-ТВ" певец прилюднообидел вокалистку. Грубые слова Лазарева в сторону Лободы случайно попали вобъектив камеры, а после были "слиты" в Сеть."Я не могу отвечать за Сережу, я не могу отвечать за то, чтоу него было с настроением. Почему в этот день у него что-то произошло", – отметилавокалистка.Артистка не стала скрывать, что отписалась от Сергея Лазаревав соцсети "Инстаграм". Лобода сообщила, что перестала интересоваться жизнью коллеги."Потому что я подумала, что он должен извиниться. Когда онизвинится, мы снова будем общаться", – категорично заявила Светлана Лобода.Знаменитость подчеркнула, что уважает Лазарева. Артистка считаетего "неплохим парнем". По словам вокалистки, в тот день у Сергея что-то несложилось, и он чуть-чуть "потерялся". Светлана предположила, что певец теперь оченьжалеет, что так вышло."Спровоцировало то, что у Сережи не получался номер. Ондолго ждал, мы все были очень уставшие, а у нас он получился", – лукаво улыбнуласьНапомним, в начале минувшего лета на репетиции премии"Муз-ТВ" Сергей Лазарев нецензурно обратился к стоящей на сцене "Ты ****? Самая крутая тут?" – сказал певец. Поговаривают, что артист вышелиз себя из-за того, что вокалистке позволили исполнить целый сет из шести песен,в то время как он сам, из-за технических проблем выступить не смог.