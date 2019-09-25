Вокалистка дала интервью Ютуб-проекту Осторожно, Собчак!.
Светлана Лобода прокомментировала скандал с коллегой по цеху Сергеем Лазаревым.
Вокалистка дала интервью "Ютуб"-проекту "Осторожно, Собчак!".
Светлана Лобода прокомментировала скандал с коллегой по цеху Сергеем Лазаревым.
Несколько месяцев назад на "Премии Муз-ТВ" певец прилюдно
обидел вокалистку. Грубые слова Лазарева в сторону Лободы случайно попали в
объектив камеры, а после были "слиты" в Сеть.
"Я не могу отвечать за Сережу, я не могу отвечать за то, что
у него было с настроением. Почему в этот день у него что-то произошло", – отметила
вокалистка.
Артистка не стала скрывать, что отписалась от Сергея Лазарева
в соцсети "Инстаграм". Лобода сообщила, что перестала интересоваться жизнью коллеги.
"Потому что я подумала, что он должен извиниться. Когда он
извинится, мы снова будем общаться", – категорично заявила Светлана Лобода.
Знаменитость подчеркнула, что уважает Лазарева. Артистка считает
его "неплохим парнем". По словам вокалистки, в тот день у Сергея что-то не
сложилось, и он чуть-чуть "потерялся". Светлана предположила, что певец теперь очень
жалеет, что так вышло.
"Спровоцировало то, что у Сережи не получался номер. Он
долго ждал, мы все были очень уставшие, а у нас он получился", – лукаво улыбнулась
Напомним, в начале минувшего лета на репетиции премии
"Муз-ТВ" Сергей Лазарев нецензурно обратился к стоящей на сцене "Ты ****? Самая крутая тут?" – сказал певец. Поговаривают, что артист вышел
из себя из-за того, что вокалистке позволили исполнить целый сет из шести песен,
в то время как он сам, из-за технических проблем выступить не смог.